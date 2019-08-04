韓國瑜競選總部發言人 敲定台視主播何庭歡 13:522019/08/04 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 現任台視女主播何庭歡。(圖/取自何庭歡臉書粉專) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台視主播何庭歡。(曹明正翻攝) 代表國民黨角逐2020總統大位的高雄巿長韓國瑜，競選總部發言人敲定由台視主播何庭歡擔任，何庭歡師範大學社會教育系畢業，曾任中廣財經記者、台視巿政線、黨政線記者，主跑過行政院、國民黨等路線。 何庭歡2014年為了採訪台北巿長柯文哲，因為怕擋到鏡頭，而以跪姿拿麥克風，也讓她在鄉民間的知名度大開。據了解，她因為形象清新，獲得推薦成為韓國瑜競選總部的發言人，4日下午3時將在國民黨中央受訪。 (中時 ) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #柯文哲 #何庭歡 #發言人 也許您會感興趣 推薦閱讀 國安人員私菸影響 小英支持度重傷 13:022019/07/31 政治 韓8／3桃園起手式 國民黨桃園大團結 13:002019/07/31 政治 郭台銘輸選局，要贏格局 04:102019/08/01 時論廣場 柯郭結盟 藍議員憂韓流有危機？ 09:112019/08/01 政治 王世堅批柯組黨 騙子升級詐騙集團 15:062019/08/01 政治 王世堅批柯組黨 騙子升級詐騙集團 15:162019/08/01 政治 有人要鬧場 柯創黨大會恐變拋棄大會 00:032019/08/02 政治 韓國瑜暢談直播經驗 用打高爾夫球、乒乓球比喻 16:342019/08/02 政治 高雄市工策會正式揭牌 「伸拳出擊」拚招商 16:432019/08/02 政治 揭密！韓國瑜「總統候選人」首造勢 庶民菜單曝光 21:152019/08/03 娛樂 政治熱門新聞 韓國瑜上趙少康節目 這句話網讚爆 - 政治 老師從台獨變挺韓 網訝異改變之因 - 政治 韓國瑜競選總部發言人 敲定台視主播何庭歡 - 政治 杜震華籲郭勿造成三輸：再不甘心 都要挺韓下架蔡 - 政治 若郭、王真要參選 胡幼偉建議韓國瑜這樣做 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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