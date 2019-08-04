台視主播何庭歡。(曹明正翻攝)

代表國民黨角逐2020總統大位的高雄巿長韓國瑜，競選總部發言人敲定由台視主播何庭歡擔任，何庭歡師範大學社會教育系畢業，曾任中廣財經記者、台視巿政線、黨政線記者，主跑過行政院、國民黨等路線。

何庭歡2014年為了採訪台北巿長柯文哲，因為怕擋到鏡頭，而以跪姿拿麥克風，也讓她在鄉民間的知名度大開。據了解，她因為形象清新，獲得推薦成為韓國瑜競選總部的發言人，4日下午3時將在國民黨中央受訪。

(中時 )