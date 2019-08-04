台北飆37.6度破今年最高溫！9縣市高溫警報 13:572019/08/04 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台東大武爆今年四月新高溫。（資料照/張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 圖為今天全台高溫前10名。(氣象局) 今天中午高溫來襲，氣象局資料顯示，下午1時07分台北、桃園蘆竹皆測出37.6度，是目前為止的今日最高溫。氣象局預報員張承傳指出，37.6度已經突破台北的今年最高溫，上一次的最高溫是出現在7/12、7/13的37.4度。 同時氣象局也發布高溫警訊，今天中午前後臺北市、新北市盆地，桃園市有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣、臺東縣縱谷，新竹縣、彰化縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷有36度以上的高溫，注意多補充水份、慎防熱傷害。。 圖為高溫資訊。(氣象局) (中時電子報) #高溫 也許您會感興趣 推薦閱讀 路上都熟人 陸發熱哭預警地圖 04:102019/07/31 話題觀察 警友辦事處送溼紙巾 為熱血警消暑 04:102019/07/31 地方新聞 雙北高溫亮橙燈 西南沿海防大潮 08:552019/08/01 生活 日頭赤炎炎 新北市高溫橙燈警示出動灑水車降溫 14:052019/08/01 社會 高溫酷熱無礙曾沛慈親密緊擁帥哥又躺又吻 18:052019/08/01 娛樂 15縣市豪大雨特報 北北桃明日高溫亮橙燈 18:422019/08/01 生活 颱風帶動大氣不穩 周五午後防強降雨、雷擊 21:042019/08/01 生活 氣象局1張PO圖 掌握周末飆高溫、大雨熱區 21:302019/08/02 生活 9號颱最快下周生成 吳德榮警告：多颱醞釀中 08:282019/08/03 生活 熱爆！雙北桃花高溫亮燈 南部有長浪 14:002019/08/03 生活 生活熱門新聞 每天4瓶麥香紅一喝24年 體檢報告曝光超震驚 - 生活 「利奇馬」今白天將生成 吳德榮：恐4颱共舞 - 生活 12生肖本周運勢 8／4~8／10 - 生活 準颱風利奇馬預估路徑曝光 恐成擦邊球 - 生活 敲3下再進房 旅遊達人曝真正原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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