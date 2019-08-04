圖為今天全台高溫前10名。(氣象局)

今天中午高溫來襲，氣象局資料顯示，下午1時07分台北、桃園蘆竹皆測出37.6度，是目前為止的今日最高溫。氣象局預報員張承傳指出，37.6度已經突破台北的今年最高溫，上一次的最高溫是出現在7/12、7/13的37.4度。

同時氣象局也發布高溫警訊，今天中午前後臺北市、新北市盆地，桃園市有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣、臺東縣縱谷，新竹縣、彰化縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷有36度以上的高溫，注意多補充水份、慎防熱傷害。。

圖為高溫資訊。(氣象局)

(中時電子報)