桃園市議員詹江村(左)，王浩宇(右)。(資料照)

網友在詹江村貼文底下留言。(詹江村FB)

網友在詹江村貼文底下留言。(詹江村FB)

時常在臉書黑韓的桃園市議員王浩宇之前安靜一段時間，外界認為，可能是因為桃園市議員詹江村在臉書踢爆王浩宇家農舍比李佳芬家還誇張。但王浩宇最近又復出黑韓，且在昨日狂檢舉韓粉攤商要警察開單。詹江村開玩笑說，考慮申請王浩宇家農舍前方的路權舉辦園遊會，宣導農地農用請勿蓋豪華農舍。

國民黨總統參選人韓國瑜獲提名後的首個周末啟動下鄉之旅，首站直搗民進黨執政的最大直轄市桃園市，韓粉不但擠爆桃園9大宮廟，晚會更湧進逾3萬人、遠超過預估人數15倍。從北到南的攤販從好幾天前，就聚集到桃園卡位做小生意，不過桃園市議員王浩宇，卻在昨天開始就向警方檢舉攤販違規，不少收到勸導單的小販都苦喊，能不能賞一口飯吃就好！

桃園市議員詹江村2日下午就在FB發文，「村民來訊，今天一直被一位，綠色議員檢舉，還要放過他的農舍嗎！是不是天天揪二團，一團去他家農舍靜坐，一團去市政府靜坐。」

網友留言「揪團去浩呆農舍打卡、現在少了陸客、台客要支持觀光！」、「當然不要放過，憑什麼他就可以有農舍不用拆？」、「怎麼都沒違建相關部門去堪察豪華農舍呢？都沒人檢舉？？」、「揪團考查農舍」、「不知道空心菜會不會派軍用直升機去會勘浩呆的農舍」、「什麼時候來個皓呆夜市,旁邊剛有好補給,我一定給他坐好坐滿」。

有網友號召乾脆去王浩宇家農舍前辦夜市，詹江村笑說有創意，他也可以考慮申請農舍前方的路權舉辦園遊會，主題就是「宣導農地農用請勿蓋豪華農舍」。

(中時電子報)