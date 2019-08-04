2020總統大選進入戰國時代，為爭取農民選票，蔡英文總統今天走訪宜蘭拋出利多，蔡英文強調，政府希望盡快規劃出農民退休制度，並送到立法院通過實施，讓農友退休時可以領取退休金。

蔡英文上任後推動軍公教年金改革，軍公教退休金大幅縮水，也引發民怨，目前老年農民可領老農津貼，符合國民年金保險加保資格的農保被保險人也可以選擇參加國民年金保險，蔡英文今天則是為農民退休制度釋出利多。

蔡英文今天前往前往員山鄉紅心芭樂果園，在果園老闆李繼賢及員山鄉農會總幹事游長峰陪同下體驗採果。

蔡英文致詞時表示，這幾年來，政府對農業注入了很多心力，包括農業保險等。如果農民因為天災或蟲害，造成農作物收成不好，政府會用農業保險來維持農民的收入，讓農民的收入穩定，未來政府也會繼續照顧農民。

她說，政府希望盡快規劃出農民退休制度，並送到立法院通過實施，讓農友退休時可以領取退休金。也希望幫忙減輕農民負擔，例如協助農民購買農具機，每項農具機補助三分之一。

她舉例，如果產銷班合購較大型的農具機，每項補助可達二分之一；包括背負式的動力噴霧機、充電背負式割草機等都有補助，目前補助的經費還沒有用完，也請農民朋友在10月31日之前提出補助申請。另外，在「農漁民子女就學獎助學金」政策上，也刪除原本學業成績平均70分以上的規定，鼓勵農家子女向學。

蔡英文表示，為了增加農友加工的能量，農委會鼓勵農民在農地上做簡易加工設備。如果有簡易加工設備，當生產過多時，農產品價值則不會減損，希望優質農產品將來可以出口到日本、美國等地。政府除了與其他國家進行談判，使農產品符合他國的要求，也應提升農產品品質，讓農產品可以出口。

她細數政府在農業上的施政成績，並舉例口蹄疫從1997年爆發後，在政府執政的第3年，成功拔針，將來台灣豬肉又可以出口到國際市場。

她說，政府做事情，雖然過程中人民無法強烈感受到，一旦成功，人民就會有感。「以前政府做不到的事，這個政府都有做到，現在拿出了成績，讓人民有感」。

蔡英文強調，過去3年來，政府已經打下了基礎，現在政績一樣樣顯現，代表政府真的有做事，也做得很好，相信現在打下的基礎，可以支撐台灣未來10年的發展，也請鄉親們繼續支持政府。

(工商 )