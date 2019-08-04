網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網頁）

高雄市長韓國瑜的競選團隊逐漸成形，繼前立委林國正、立委許淑華、前立委孫大千主要幹部曝光後，今在曝光競選發言人之一，由台視主播何庭歡接任。網友看到大驚，這位採訪台北市長柯文哲一炮而紅的主播何庭歡，居然任發言人，韓國瑜總是能抓住民心，創造亮點！

韓國瑜競選總部將設在國民黨高雄市黨部，利用現有的設備，不再大興土木；南部辦公室執行長由前立委林國正出任、北部辦公室副執行長則是許淑華、孫大千，之後3人「南北連線」，協力為韓國瑜輔選。而就在剛剛，韓國瑜陣營再公布人事布局，何庭歡將任韓國瑜競選總部發言人。

對於這項人事案，網友大聲叫好。網友diefishfish於批踢踢發文表示，採訪柯文哲一炮而紅的台視主播何庭歡，超正！身材超好！將擔任韓發言人，競選發言人正式出爐，韓國瑜總是能抓住民心，創造亮點，第一位發言人就震撼政壇！

(中時電子報)