民進黨成功把桃園的政治版圖由藍天變綠地，也讓國民黨基本盤始終開不出，其實就是缺少一位像韓國瑜能接地氣凝聚人心的政治人物。從昨天各廟宇及興仁公園民眾自發性踴躍參加，就可感受到藍軍支持者有股終能一吐悶氣的激情，盼明年總統大選再度翻轉桃園。

但是國民黨初選過程造就的裂痕糾結，嚴重威脅2020大選選情，郭韓會始終沒有眉目。同時郭傳出與柯、王會面，更加凸顯對韓的疏離。

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(中時電子報)