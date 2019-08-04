大政治大爆卦-無色覺醒》2020起手式 韓流能翻轉綠地？ 14:092019/08/04 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨成功把桃園的政治版圖由藍天變綠地，也讓國民黨基本盤始終開不出，其實就是缺少一位像韓國瑜能接地氣凝聚人心的政治人物。從昨天各廟宇及興仁公園民眾自發性踴躍參加，就可感受到藍軍支持者有股終能一吐悶氣的激情，盼明年總統大選再度翻轉桃園。 但是國民黨初選過程造就的裂痕糾結，嚴重威脅2020大選選情，郭韓會始終沒有眉目。同時郭傳出與柯、王會面，更加凸顯對韓的疏離。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #2020大選 #韓國瑜 #郭台銘 #國民黨 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 翻轉東台灣花蓮投資客悄布局 04:102019/07/31 產業特刊 中壢中正社區 公托家園啟動 04:102019/07/31 地方新聞 韓8／3桃園起手式 國民黨桃園大團結 13:002019/07/31 政治 《科技》CloudMile成立Ainotam，用AI翻轉數位行銷 17:222019/07/31 財經 貿易戰讓資金海歸 台灣翻轉 20:302019/08/01 財經 永信社福辦表演 翻轉銀髮族 04:102019/08/03 產業．科技 國手投身公益 翻轉技職形象 04:102019/08/03 生活新聞 大政治大爆卦-無色覺醒》下鄉接地氣 韓流翻轉綠桃園 14:062019/08/03 政治 藍軍一吐悶氣 拚再翻轉桃園 01:122019/08/04 政治要聞 攻三重立委綠地 泛藍先整合 09:392019/08/04 政治 政治熱門新聞 韓國瑜上趙少康節目 這句話網讚爆 - 政治 老師從台獨變挺韓 網訝異改變之因 - 政治 韓國瑜競選總部發言人 敲定台視主播何庭歡 - 政治 杜震華籲郭勿造成三輸：再不甘心 都要挺韓下架蔡 - 政治 若郭、王真要參選 胡幼偉建議韓國瑜這樣做 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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