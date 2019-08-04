近日台灣2019成人展盛大舉辦，多位來自國外的成人片演員都來台共襄盛舉，當中包含在日本AV界人氣相當高的男神鈴木一徹，日前他受邀擔任愛滋防治大使，現場接受粉絲提問，也被問到過去都拍男女AV片的他，有沒有機會拍男男GV片？他也害羞地曖昧回答，不過他也透露他有一個絕對不能超過的界線。
在日本AV界人氣相當高的鈴木一徹，因拍攝的AV都是女性取向的角度，加上俊帥的外表，擁有不少女性粉絲，是少數能登上女性指標雜誌的AV男優，也是2009SOD大賞最優秀男優賞得主，同時也是男同志網站經常討論的焦點。
因此也有不少人希望AV界男神也能跨足拍男男片，當天便有粉絲提出這個疑問，詢問一徹未來有沒有可能拍男男片。他害羞表示：「如果只是互相幫忙的話，是可以試試看的。」但他有一點是絕對無法的，就是和男生接吻。
不過他也預告他積極練中文，希望未來能用流利中文和大家打招呼，但男男片應該還是要看緣份了。
(中時電子報)
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