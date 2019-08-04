收到古怪東西別丟掉，你可能會意外發大財！美國一名16歲少年在學校買午餐，找零拿到一枚刻林肯頭像的「銅製」美分硬幣，由於它是二戰時「錯誤材料」所製成，存量極為稀少，全球只有10-15枚流通，預估拍賣會將可拍出200萬美元（台幣約6100萬）的價格，估算身價暴漲達2億倍。

綜合外媒體報導，硬幣原持有人是盧特斯（Don Lutes Jr.），他1974年在學校買午餐，找零時意外拿到一枚刻有林肯頭像的「銅製」美分硬幣。當時他曾向美國財政部求證，得到的回覆是「1943年沒有製造過銅幣，都是鍍鋅鋼」，因此他決定將硬幣收藏起來。

盧特斯2018年9月離世後，這枚稀有藏品進入拍賣市場，引發收藏家們關注。2010年時，一枚同類型硬幣曾拍出70萬美元，專家估計，這枚硬幣拍賣價格訂12萬美元，應可拍出逾200萬美元，身價暴漲2億倍。

(中時電子報)