大陸限縮陸客來台自由行，為推動台灣旅遊，民進黨今天發布推廣觀光影片，由民進黨副秘書長林飛帆率隊，帶領四位發言人李晏榕、李明俐、周江杰、李問，一起用台灣的美食美景，歡迎世界各地旅客來親身體驗。

民進黨中央今天在臉書貼出這段介紹台灣觀光的影片，影片中出現迪化街、大稻埕等景點，還有魯肉飯、珍珠奶茶等各式小吃，由發言人群以日文邀請大家來台灣玩。

民進黨在臉書中表示，台灣，現在最好玩！「Now, Its Time to Visit Taiwan!」過去四年來，國際旅客來台人數穩健增加，從 1043 萬增加到 1106 萬，而光是今年 1 到 6 月，來台國外觀光客就約有600萬人次，可見台灣的觀光潛力不容小覷！越來越多來自各國的旅人，已經踏上腳步，前來探索台灣！

臉書中指出，從八里到太麻里、從淡水到佳樂水、從澎湖到澄清湖，台灣真的怎麼玩都玩不完！今天，由民進黨副秘書長林飛帆率隊，帶領四位發言人一起用台灣的美食美景，歡迎世界各地旅客來親身體驗。

行政院也拍板通過「國旅秋冬遊獎勵方案」，民進黨表示，我們更要邀請國內的每一位朋友，該開始安排您下半年的「島內出走計畫」，「暢遊台灣就趁現在」「台灣最自由、適合自由行」。

(工商 )