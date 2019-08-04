消防搜救人員緊急對落水女子進行CPR急救，但女子被打撈起時已無生命跡象，送醫仍告不治。（謝瓊雲翻攝）

消防搜救人員緊急對落水女子進行CPR急救，但女子被打撈起時已無生命跡象，送醫仍告不治。（謝瓊雲翻攝）

風光明媚的彰化八堡圳流經二水、田中等鄉鎮，但上午卻傳出有女子疑似在晨跑時，落水溺斃，因水勢湍急增加打撈救援困難（謝瓊雲翻攝）

風光明媚的彰化八堡圳流經二水、田中等鄉鎮，但上午卻傳出有女子疑似在晨跑時，落水溺斃，因水勢湍急增加打撈救援困難（謝瓊雲翻攝）

彰化縣二水鄉知名景點八堡圳，4日清晨7點半，有民眾發現一女子在圳水中載浮載沉，緊急通報消防人員後，因水流湍急增加打撈困難，最後漂流到下游處員集路、中正路段才順利救起，可惜已無生命跡象，送醫仍告不治；因女子身上無證件，身分待查，至於死因、落水地點，亦有待檢警相驗釐清。

田中警分局內安派出所所長沈皇昌上午10點在臉書社團內貼出圖文向民眾協尋，貼文指「轄內八堡圳發現一名浮屍，年約30至40歲女子，身高約160公分，牙齒戴有牙套，右中指戴金戒，左手戴pandora手環，著白色運動內衣及黑色褲，UA黑色運動鞋，研判落水時間為今早7時30分左右，尚不知從何處落水，由於該名女子身上無身分證件，請鄉親提供資訊追查死者身分。」

妙齡女子一身潮牌衣褲服飾，身上卻無任何證件，身分待查，也因為水流湍急，在水圳中快速漂流，身上有多處碰撞的擦傷，至於女子身上是否另有外傷？是生前或死後落水？有無外力介入？警方表示已通報檢方相驗，一切等相驗遺體後才能釐清，但現場救援的警消人員初步研判，並不像有尋短的跡象。

田中消防分隊表示，獲報後立即趕往現場搶救，先在上游復興路段的文仁餐廳附近發現女子在水勢湍急的水圳中、打撈困難，女子一路往下漂，消防隊在員集路、中正路口處橋上設攔截點，再以梯子、繩索垂降下切入八堡圳中，才將女子固定在擔架上吊掛救起，但搶救上岸後發現早已無呼吸心跳，緊急施以CPR、並送醫急救，無奈仍宣告不治。

附近居民表示，八堡圳周休假日經常有外地人來此休閒遊憩，也常有人來這裡運動。搜救人員則指，女子被發現時全身潮牌、衣著都是運動裝扮，腳上也穿著運動鞋，應該是來此運動的，不像是想不開尋短跡象，加上水流十分湍急，落水點可能是在八堡圳上游的二水鄉。

八堡圳是彰化知名的灌溉排水設施，每年都有歷史悠久的「跑水節」活動，藉儀式讓後人感受先民開鑿水圳、引水灌溉，開發彰化平原的艱辛；而近年更因結合國際跑水節和馬拉松活動，讓二水跑水馬、和八堡圳沿線風光美景聲名大噪，常吸引許多運動愛好者來此路跑、騎單車休閒。

(中時 )