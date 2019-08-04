高雄市長韓國瑜4日上午突然現身左營分局參加「小小警察體驗營」活動，針對媒體追問有關2020大選「會不會跟郭董郭台銘見面？」及郭台銘、王金平的整合問題，韓避不回應，還四兩撥千金的說，「小朋友們都很開心」，對於大選議題完全不願做任何回應。

高雄市警局邀請韓國瑜市長出席「小小警察體驗營」暑期活動，韓未決定是否出席，卻於4日上午突然現身左營分局出席該活動，現場一陣驚喜，韓也受到熱烈歡迎。

韓國瑜致詞時不忘推展高雄國際化腳步，他說，高雄未來一定要推動國際化，今年9月要開始展開雙語教育，因經費有限，先從24間學校開始，希望明年能到48間，後年到96間，韓並建議市警局下次舉辦小小夏令營，可再加入雙語元素，讓小朋友來這裡訓練可以體驗警察工作外，有機會看看雙語的警察如何執行勤務。

另媒體問韓對於假日跑行程選總統遭批的看法，韓國瑜說：「我們該做的事一步都不會放鬆」，至於為何突然新增行程來小小警察體驗營，是否也與選舉有關？韓國瑜強調，出席活動主要是來為小朋友加油，鼓勵下一代。

(中時 )