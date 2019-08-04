即便已經高齡39歲，不過雙城強打克魯茲(Nelson Cruz)依然寶刀未老，今日對戰皇家告訴大家他的身手依舊，達成隊史首位、也是大聯盟史上年紀最大完成單季2度3響炮的球員，幫助雙城以11比3戰勝皇家。

剛拿下美聯單週最佳球員，克魯茲打擊火力持續放送中，上月26日剛達成生涯首度3響炮，相隔不到10天，今日4打數3安打，而且安打全是全壘打。先是首局炸裂為雙城取得2分領先，第2局雙城單局3轟，包含克魯茲一發466英尺打向左中外野第3層看台的超大號全壘打，雖然第3打席吞了一次三振，不過第6局克魯茲敲出單場第3轟，同時為本季第30號全壘打，最終雙城以11比3拿下勝利。

克魯茲過去9場比賽敲出11支全壘打，已達成連續6季30轟，打破隊史指定打擊單季最多全壘打紀錄，克魯茲此場締造的紀錄不只如此，還是隊史首位單季2次3響砲的球員，單季4度單場5打點也追平隊史紀錄。

克魯茲的紀錄之夜也是雙城今年第10次單場5支全壘打以上，仍持續推進大聯盟紀錄中。目前團隊累計216轟領先第2的道奇多達29轟，再9轟就能追平隊史紀錄，本季有望刷新大聯盟團隊全壘打紀錄。

(中時電子報)