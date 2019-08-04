徐國勇針對有功人員，指示請警政署長陳家欽研究對於該破格升職的優良員警不能吝嗇，因他們是用生命在維護治安。（陳世宗攝）

犯下雲林西螺果菜市場掃射案及台南楠西開槍襲警案的要犯「六指仔」陳宏宗，7月10日遭警圍捕開槍擊斃，內政部長徐國勇曾慰問案件有功人員，並指示警政署應從優敘獎，其中4名首功人員經警政署審查通過破格升職，讓基層士氣大增。

刑事局偵查第六大隊大隊長蔡燕明今天（4日）表示，專案小組上月將案件有功人員匯報警政署，首功人員包括刑事局第六大隊第二隊偵查正陳昭谷、高文楷及保一總隊維安特勤隊許姓與鄭姓隊員等4人，經警政署升職審查會議通過升職。

其中陳姓與高姓偵查正從警正三階升到警正二階，未來將出任副隊長職務。蔡燕明說，雖已通過審查，但因尚未有相關職缺，未來待人事單位內部調整後，就可出任職務，破格升職的消息也讓團隊與有榮焉，對基層士氣有提升作用。

另外，保一總隊維安特勤隊許姓與鄭姓隊員，經審查通過後，上周從隊員升職為小隊長。

陳宏宗遭警擊斃前一週，剛好發生我國首宗鐵路警察遭乘客刺傷，因公殉職的案件，引發警械使用、鐵路警人力不足等討論。

一週後警方與通緝要犯陳宏宗駁火，將陳男擊斃，內政部長徐國勇隨即於7月11日由警政署長陳家欽、保一總隊長陳福榮、刑事警察局長黃明昭與台中市警察局長楊明源等人陪同，前往刑事局中部打擊犯罪中心，表揚破案有功人員，並慰問遭歹徒槍擊的辦案人員，會中強調該破格升職的就要破格，頗有藉此提振基層員警士氣的用意。

(中時電子報)