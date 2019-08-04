繼德州邊界大城艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪購物中心發生血腥槍擊至20人死亡案件後，數小時後位在美國中西部的俄亥俄州岱頓鎮（Dayton）也發生槍擊，當地媒體指出，死者恐多達7人，不過當局尚未證實死傷人數。

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi — Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN — Molly Reed (@MollyR247Now) August 4, 2019

綜合《岱頓每日新聞報》（Dayton Daily News）、Heavy.com報導，岱頓槍擊事件恐造成7人死亡。

報導指出，岱頓當地時間4日凌晨2時左右，岱頓鎮俄勒岡地區（Oregon District）東五街（East 5th Street）一間Ned Peppers酒吧突然爆發槍擊，多人中槍。根據警方到場後的無線電通訊音檔顯示，一名警察描述似乎有9至10人中槍，需要多名醫護人員到場急救，警方也建議整條街封閉。

警方也提到一名槍手已遭擊倒，警方尚在追蹤是否有第二名槍手。警方描述這是一起「大規模傷亡事件」。

《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）引述以色列及美國媒體指出，槍手行兇時使用半自動武器，當場射殺7人，並導致24人受傷。

Ned Peppers酒吧隨後在臉書官網上指出，所有員工都平安無事。一位名叫威廉斯（James Williams）的男網友案發過後在臉書貼文，指出槍擊案發生時自己就坐在酒吧外的露臺，親眼目睹槍手欲闖入酒吧時被攔下，原因是身上被起出一把AR-15自動步槍，上前攔阻的人隨後遭槍手射殺，威廉斯描述現場至少有8人遭擊斃，部分遺體倒臥在馬路邊，他稱至少聽到40枚槍響。

另外網友也上傳事發當時槍手在酒吧連續開槍時錄到的槍響。俄羅斯衛星通訊社指出，槍擊案疑似有另一名共犯，在案發後駕駛深色吉普車逃離現場。

#BREAKING: Video captures heavy gunfire from an active shooter situation at a crowded bar in Dayton, Ohio. Multiple fatalities and injuries reported. pic.twitter.com/WdgtTUfg3C — UA News (@UrgentAlertNews) August 4, 2019

目前當地警方尚未證實死傷消息，也未公布任何案件初步調查結果，現場目擊民眾的說詞也尚未被證實。

美墨邊界大城艾爾帕索一間沃爾瑪連鎖商場周六上午10時左右才爆發槍擊，造成20人死亡、26人受傷，警方已逮捕1名21歲白人男性槍手，並根據疑似為該名槍手公開的犯罪宣言，初步判斷男子動機為針對特定少數族群的「仇恨犯罪」。

(中時電子報)