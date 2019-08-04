馬國22歲男大生，昨於蘭嶼戲水時不慎溺水，因負責空中轉診的航空公司將航空器送修、出租，衛生單位只能在搶救後以巡防艇後送，送醫時間拉長2小時，目前重度昏迷。其友人懷疑男子錯失黃金期，痛批政府罔顧偏鄉資源問題。

男子日前與友人前往蘭嶼打工換宿，原預計幾日後返回台北，卻不慎溺水昏迷。其友人於臉書po文集氣，同時引發同儕對緊急後送議題的熱議，認為偏鄉醫療問題嚴重，懷疑男子錯失搶救時機。

衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，根據衛生所的瞭解，男子被救上岸後，當地人員即為他實施CPR，耗時40分鐘後送往衛生所插管急救，約急救4次才穩住呼吸、血壓及體溫。

蔡淑鳳進一步表示，蘭嶼航線特殊，負責空中轉診的航空公司為德安航空，其所使用的2台航空器，1台送修、1台出租攝影，因此沒有航空器可用。衛生單位隨即聯繫飛特立、凌天等航空公司，卻因從未試航過蘭嶼，基於飛安問題，無法支援。

眼見男子無法空中轉診，又因國籍問題，無法使用內政部空勤總隊後送，衛生單位便請求海巡署支援，以巡防艇送往台東的醫院。男子友人透露，巡防艇耗時2小時才抵達醫院，男子目前狀況仍危急。

蔡淑鳳表示，溺水3分鐘，腦部便會受傷，目前無法得知男子溺水多久後才獲救，缺氧時間是決定後續狀況的關鍵。對於男子的緊急後送，照護司已盡全力。

目前男子校方已派員前往台東，家人亦正趕往台灣。男子友人呼籲政府，與其耗費心力打選戰，倒不如先解決偏鄉醫療問題，以免憾事發生。

(中時 )