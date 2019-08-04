非洲剛果民主共和國的伊波拉出血熱(Ebola virus disease)疫期嚴重，被國際衛生組織列為第3級緊急狀況，現在日本出現第一起疑似病例，被日本厚生勞動省4日發佈消息稱，7月底從非洲剛果回國的一名埼玉縣70多歲女性，在3日時發燒38度以上，有可能感染了伊波拉出血熱，現正在進行檢查。

日本共同社報導，該女性在7月31日從剛果共和國回國，到了8月3日早上，身體極為不適，出現38.2度高燒，而且在當晚高燒升至39.2度，她的流感篩檢呈陽性，至於是不是感染伊波拉還需另外的抽血檢驗。

據稱患者在當地，應該沒有接觸到伊波拉患者，但是仍然必須高度注意。患者已送往東京的高等醫療機構，而血液樣本送至日本國立感染症研究所村山廳舍檢查，最快4日下午得出結果。

日本厚勞省表示，目前尚未確認感染，也有很大可能檢查結果呈陰性。

(中時電子報)