台南市官田區國道3號南下334.6公里附近，4日中午發生汽車撞護欄車禍，消防局到現場時車子已陷入火海，一名女性駕駛被燒成焦屍倒臥車外。（劉秀芬翻攝）

台南市官田區國道3號南下334.6公里附近，4日中午發生汽車撞護欄車禍，台南市消防局12點38分接獲報案隨即派消防人員前往搶救，然消防人員到現場後發現車子已陷入火海，一名女性駕駛被燒成焦屍倒臥車外，詳細車禍原因正由檢警方調查中。

據消防人員表示，車禍地點位於位於南下334.6公里過官田系統交流道不遠處，官田消防分隊12點51分抵達現場前，從遠處即發現車子已陷入火海，冒出陣陣濃煙，消防隊員冒險打火，下午1點2分將火勢撲滅。

據警方初步調查，女子疑不明原因自撞右側護欄失控起火，跟在其後目睹經過車主表示，該車突然從內側車道滑向外側撞上護欄並冒出濃煙，他見狀後立即報警，並衝去嘗試將該駕駛拖出車外，但被卡住沒有成功。

由於車輛撞擊力道太大導致起火燃燒，消防將火撲滅後，整輛車還卡在護欄難以移動，而詳細肇事原因國道警方正持續調查釐清中。

(中時 )