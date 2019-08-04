香港反對修訂《逃犯條例》風波持續近兩個月，今日（4日）下午將有市民於將軍澳遊行，遊行隊伍下午1時半於寶翠公園集合，2時半出發，前往將軍澳單車館公園，已獲警方發不反對通知書。
下午1時左右，遊行起步點聚集越來越多人，更多的黑衣人潮也從寶翠公園入口湧入。現場少見組織和政黨旗幟，家長聯盟是少數組織之一；有遊行人士派發宣傳罷工的單張，並不斷高呼「星期一」，有聚集的群眾高呼「罷工」回應。寶翠公園入口處，大量人潮仍在湧入，沒有消散跡象，目測現場有數百人。
大會表示，希望今日遊行平平安安，堅持不流血，不被捕，而尾站會播放「不實傳媒」的片段，讓大家知道「香港宜家發生甚麼事」。其後，出席者高呼「加油」！
此外，民主黨立法會議員林卓廷到場表示，過往遊行經驗，是不少市民中途加入遊行，相信遊行起步後，會有更多市民參加。
他又指，相信市民堅持五大訴求，相信包括明日罷工集會人士也會相當多。他又相信，將軍澳遊行後還有西環遊行，將軍澳發生衝突的可能性較低，相信是將軍澳是較年輕社區。並稱今日也見到更高比例的年輕人參與。
(中時 )
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