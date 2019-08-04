90年代香港殭屍片盛行，至今還是電影台不斷重播的首選，其中以「林正英系列」最為熱門，在一票演員中有位小童星何健威因扮演逗趣小殭屍走紅，本以為他會和其他演員一樣繼續有大好演藝前程，沒想到他竟在拍完系列電影後就此消失，更盛傳他因演太多鬼片而中邪，甚至片商和工作人員都不知道他到哪裡去了。

《殭屍家族》中的小童星，消失螢光幕網路多次瘋傳他是因為年紀太小演鬼片而中邪20年。（圖／翻攝自推特）

網路曾多次瘋傳這位小童星何健威在拍完殭屍系列電影後中邪消失20年，也有人說他發生了意外，但如今39歲的他，曾在2016年接受《中時電子報》專訪，現在的他變成超帥陽光型男，和網路上盛傳中邪20年的說法完全不同，他本人也相當驚訝表示：「沒想到自己竟然還有粉絲，記得他演過小殭屍！」

「小殭屍」何健威2016年曾接受《中時電子報》專訪，他驚訝表示原來還有人記得他。（資料照／何健威本人授權提供）

現在的何健威成為肌肉陽光型男，完全和外界謠傳的中邪20年大不相同。（資料照／何健威本人授權提供）

原來他當時選擇不再接戲，根本不是因為中邪或發生意外，而是想要專注在課業，與漸漸長大的他也不能一直扮演小殭屍，轉型期間太過尷尬，所以才退出演藝圈，他覺得除了要好好上課外，自己有興趣並堅持下去是最重要的。

現在職業則是消防員，並已結婚有兩個小孩，幸福美滿。（資料照／何健威本人授權提供）

現在的他成為超猛肌肉消防員，擁有超大胸腹肌，平常更熱愛騎單車和水上運動，已經結婚也有兩個孩子，目前和家人過著幸福的生活。

(中時電子報)