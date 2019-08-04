運動家左投王維中休了兩天再度登板，而且是9局上負責關門的最後一位投手，他上場時領先6分，被敲1發陽春炮之後守住該局，助隊以8-3打敗紅雀。王維中一共面對4位打者，送出兩張老K，讓對手滾地出局結束比賽。由於領先超過3分不算救援，自責分率小漲到2.88。

運動家王維中投第9局。(FOX體育台臉書)

王維中第9局登板，紅雀也換上右打湯瑪斯(Lane Thomas)代打，他在球數領先時等到王維中的紅中直球，轟到左外野牆外。

下一棒紅雀捕手威特斯(Matt Wieters)很奇怪，他連5球都不出棒，形成兩好三壞，第6球他終於出棒了，揮空滑球遭三振。接著上來的穆諾茲(Yairo Munoz)則是積極出棒，連續3球都出棒，然後就也被三振了。

兩出局之後紅雀大概失去鬥志，艾德門(Tommy Edman)第一球出棒打成內滾結束比賽。紅雀目前僅跟國中龍頭小熊距離0.5場勝差，運動家也在美聯外卡跟光芒距離0.5場，每一場勝負都可能影響排名。

(中時電子報)