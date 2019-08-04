第20屆漫畫博覽會於世貿一館舉行，4日《銀河英雄傳說 Die Neue These》總作畫導演後藤隆幸（圖）來台分享製片過程。（鄧博仁攝）
第20屆漫畫博覽會於世貿一館舉行，4日《銀河英雄傳說 Die Neue These》總作畫導演後藤隆幸（圖）來台分享製片過程。（鄧博仁攝）

第20屆漫畫博覽會於世貿一館舉行，4日《銀河英雄傳說 Die Neue These》總作畫導演後藤隆幸（圖）來台分享製片過程。

(中時 )

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