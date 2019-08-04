做為世界綜合國力最強大的美國，其軍隊戰力和裝備先進程度也是世界前三，有網友就在批踢踢發文詢問，「美國窮人把當兵當成翻身的機會 但台灣不會」，令原PO感到困惑。某位可能旅美的網友就現身指出美軍的福利，洋洋灑灑寫一大篇。讓其他網友紛紛大讚，「PPT臥虎藏龍」。

網友a111111在批踢踢八卦版發文詢問討論美軍福利，稱「很多美國窮人去當兵，因為把他當成翻身的機會，像老布希以前就是 阿兵哥，但台灣窮人寧願上電視裝可憐哭哭討錢，也不願當兵有個穩定的收入，脫離貧窮的機會，有沒有這個八卦呢？(有沒有人知道怎麼回事)」。

另一位網友fantasyth (母☆教隱修士)回文表示，「為什麼加入美軍可以脫離貧窮呢？美軍的福利有多好？？」他詳細介紹了美軍的福利，主要有這幾個：大學獎學金、健康保險、BAH、VA loan。

1.大學獎學金最近有改制，以前是叫GI Bill，能提供退伍後的軍人取得一個學位的獎學金。其中包括了 學費、買書的的開銷、跟生活開銷還有住宿費。這個獎學金，等於是在軍人退伍後，國家多養你個四年左右，讓你跟外面世界接軌，及取得生活能力。 由於還包含了生活開銷，可以過得很愜意，很多人都用這個獎學金耍廢。這個獎學金也可以過繼給配偶或是子女，可以當成當小孩存大學學費。

2.健康保險，Tricare，世界上最好的健康保險，子女跟配偶也可以一起納保。美國保險很貴，很多項目還要分開保，Tricare提供負擔得起，又完整的健康保險。

3.BAH，營外住宿開支補助(房屋津貼)，這個是按照住紮地區，以及dependents數量來算。假設一個士官駐紮在西岸，有一個老婆兩個小孩，每個月可以多領$3000左右，比本俸還多。(註：按照地區的不同，有時低階士官所拿到的房屋津貼金額會比本俸還多。)

4.VA loan，(軍人房貸低利率免首付)。又稱購屋貸款，無頭期款，超低利率買房貸款，有一些限制不贅述，可以重複申請，貸款金額跟官階還有服役年資有關。也不是想買什麼房子就買什麼。

該網友表示，簡單來說，國家會照顧軍人的家人，包吃包住，讓人放心上戰場，除了窮人，加入美軍的人有很多各自的原因，我遇到的有幾種

1.家庭傳統。家裡規定要當兵的，這種人通常都是精英，有大學學歷，能力很強。往往都是當National guard 或是 Reserve，不是一般役。

2.不知道以後要幹嘛的高中應屆畢業生，反正就先來當兵，學點東西賺點福利，以後想讀書也方便。

3.窮人？像是孤兒、家庭背景很複雜的人，這種人對美軍有十分強烈熱愛，覺得美軍給了自己一切。原PO表示。他之前新訓的教官是這樣的人。

4.犯法的屁孩。通常是犯小法。我以前室友非法持有大麻被抓到 (他從合法的Colorado開到德州) 按法律要坐牢還會留案底，法官給他個機會，叫他去加入美軍，就不判他了。這種人還蠻多見的。還知道一個是罰單還有酒駕的，本來也是要去坐牢，法官給他個機會。

5.為了給家人健康保險… 美國的健康保險非常貴，慢性疾病窮人根本負擔不起，或是只能有很差的醫療。原PO表示，曾看過有為了救得癌症的妻子，加入美軍的丈夫；也有為了救丈夫，而加入美軍的妻子。

(中時電子報)