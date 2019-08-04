北市60多歲張姓婦人在外租屋，日前接獲不明LINE訊息，自稱是房東換新帳號，兩人寒暄後，房東表示欠錢周轉，要緊急向婦人商借9萬元，保證3天後可歸還，婦人原本遲疑，但想到房東平日對她不錯，還是臨櫃匯款9萬元借給房東，事後收到該帳號傳訊息表示感謝。翌日該帳號又發訊息借錢，表示隔天會一併還錢，婦人心軟再匯6萬，多日後都沒還錢消息，撥打真正房東手機號碼，才發現房東根本沒換通訊軟體帳號，婦人遭詐15萬。

另外廖姓母親也是接獲自稱女兒房東的LINE訊息，被以借錢為由騙走10萬元。刑事局預防科指出，詐騙集團近期假冒房東身分，利用房東平日與房客建立的信賴關係騙錢，建議多問幾句、撥打手機號碼，驗證對方身分。

刑事局呼籲，接到不明來電或LINE訊息問候，別急著匯款，因很有可能是詐騙集團在裝熟行騙。提醒民眾使用LINE時，接獲要求借錢或匯款的訊息，務必提高警覺。

警方建議可直接電話求證，順道考詢與親友建立的防詐專屬約定密語，確認身分。平時也應該做好帳號保護，避免多個帳號設定同組密碼，且不要點選不明網址。

(中時 )