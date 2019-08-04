719強降雨後，養工處人員緊急修補高雄市區52處舊道路的坑洞，新鋪設路面則全數完好。（高市府工務局提供）

韓粉在李四川後援會為韓國瑜抱不平。(李四川後援會)

網友留言大讚韓市府鋪路方式。(李四川後援會)

去年8月23日豪雨轟炸南台灣，高雄被炸出5000個坑洞，高雄市長韓國瑜上任後，全力拚路平，成績讓多數高雄市民十分有感。然而，不斷有韓黑酸韓國瑜不做事。有韓粉在社團發圖文說，「曾經有年輕後輩嗆我『鋪路是里長的事』，我回她『那以前為什麼不做？』」，該位韓粉說，現在應該再加幾句「鋪路有看過刨除原路面刨這麼深的嗎？這是飛機跑道等級的馬路欸！一樣是鋪路，看韓國瑜和李四川多用心。」

去年8月23日豪雨，高雄出現5千天坑，也是讓韓流興起的原因之一。豪雨考驗城市下水道排水能力，更挑戰道路鋪設品質，719強降雨後，高雄市區不僅積淹水3小時內「閃退」，市府統計，173條新鋪設道路毫髮無傷，創下「零瑕疵」紀錄。工務局對此結果直言新工法及強力監督「成效真的顯著」。同時，高市水利局提出數據，不管雨水下水道、區域排水、中小排清淤，今年半年成績均完勝前朝一整年。

韓國瑜上任後努力鋪路，但有韓黑酸韓國瑜不做事。有韓粉在社團發圖文說，「曾經有年輕後輩嗆我『鋪路是里長的事』，我回她『那以前為什麼不做？』」，該位韓粉說，現在應該再加幾句「鋪路有看過刨除原路面刨這麼深的嗎？這是飛機跑道等級的馬路欸！一樣是鋪路，看韓國瑜和李四川多用心。」

照片中的馬路刨除部份十分深，其他網友留言「真正的父母官 用心照顧市民，韓國瑜 川哥 加油」、「以我一個外地人每天往返高雄來看，光中山路(機場附近)那舖路的品質就讓我羨慕4了」、「看了會感動眼角泛淚，好壞怎麼差那麼多？！」、「舖一次柏油的用量比前朝一個任期還多」、「我是職業驾駛~這點我心有同感~認真的副市長-不馬虎做事~感動和感謝!」、「有無偷工減料的差別，一目瞭然」。

(中時電子報)