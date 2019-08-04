單身的許姓女子在網路上尋求人工生殖訊息，找到趙姓男子，聲稱美金1萬的仲介費即可以赴美借精產子。許女在2015年11月中順利產下1子1女，不過趙男遭人檢舉從事生殖細胞居間介紹，士林地檢署偵結，趙男坦承專門介紹美國地區HRC診所，並以此抽取仲介費，檢察官違反人工生殖法起訴。

趙男在2014年間，在網路上貼文有關美國地區進行人工生殖等訊息，許女看到後主動與趙聯絡，趙再介紹美國人工生殖診所視訊看診，確定身體可以後，在網站「精子中心」挑選適合配對，同時先支付趙3分之1的佣金，約台幣9萬多元。

許表示，另外3分之2到美國再以現金支付，先到美國旅遊10幾天，之後開始一連串打排卵針、與醫生溝通，過程都是由趙協助、帶她去。而趙供稱，他幫忙介紹醫生以及處理許的食衣住行，其他費用是由許自己支付。

自第一次匯款後，隔了1年，許女順產下1子1女，趙輔助她整個流程，並從中介紹抽取仲介費用，檢察官認為我國法律禁止從事居間介紹生殖細胞的營利行為，趙男已違反人工生殖法，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科20萬以上100萬以下罰金。

(中時 )