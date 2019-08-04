「超犀利趴10」今(4日)邁入第2天，由旺福、家家、凡人譜、蔡健雅、BABYMETAL、陶喆、五月天等接棒演出。靈魂歌姬家家帶來一連串動人歌曲，還和茄子蛋合體首度演唱新歌〈何妨〉，但似乎唱的太嗨，家家頻拿紙巾擦汗，而家家唱功實力不僅被網友讚爆，更有許多粉絲留言「家家變瘦了」「家家好美」。

家家穿白色洋裝獻唱「超犀利趴10」。（盧褘祺攝）

家家穿白色氣質洋裝登場，一開場以鋼琴前奏、帶來〈我愛你〉、〈I Love You BonBon〉、〈House Party〉等節奏輕快歌曲，此外以渾厚嗓音演唱〈還是想念〉，讓現場歌迷聽得如癡如醉；而茄子蛋登場時、主唱兼鍵盤手阿斌身穿白色西裝外套，和家家合唱新歌男女對唱〈何妨〉，不僅默契十足，完美合音讓歌迷直呼「耳朵要懷孕啦」，接著兩人也一起演唱茄子蛋的歌〈浪子回頭〉。

家家和台下觀眾互動時，也問大家「有去美麗飽島吃東西嗎？我還沒吃誒」，露出可愛笑容讓歌迷融化。最後也帶來多首KTV必點歌曲〈命運〉+〈填空〉組曲及〈家家酒〉，也帶領現場一起大合場，讓現場瞬間成為KTV包廂，唱完後更大喊「I love you guys！」

家家賣力演唱拿紙巾擦汗。（取自Youtube）

(中時 )