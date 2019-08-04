據香港媒體報導，香港科大學生會早上於校內舉行「反送中集會」，有過百名學生及校友出席。原本已回覆不出席集會的科大校長史維於集會中途現身，他表示自己原不在港，因為集會提前回港並因應校友意願出席，免被視為逃避。他表示，不會參與今午在將軍澳的遊行，希望學生及校友尊重他的意願。

香港反修訂《逃犯條例》風波持續，香港市民發起今日4日將軍澳遊行。香港科大學生會臨時會長黎煒進表示，上周曾分別以電郵及親身邀請史維出席，但史維回覆拒絕，不過史維最終在集會中段現身與學生及校友對話。

黎煒進表示，集會目的是希望集合學生和校友一同出席下午於將軍澳的遊行，要求政府正面回應五大訴求，包括正式撤回逃犯條例、收回暴動定性、成立獨立調查委員會、立即實行雙普選等。

史維指出，學校內有不同意見，其工作在於確保每人的聲音都被聽見、被尊重；又說下午的將軍澳遊行已獲不反對通知書，不希望見到遊行後發生衝突，或無意義的破壞公物。

有校友於科大中庭的柱上設連儂柱，史維表示，不認同這種表達方式，認為無助討論，反而見牆上有侮辱言論。史維說，已呼籲政府做行動及找出解決方法，並認為現在有需要進行多方對話。如學生認為有需要，亦可公開討論。史維與學生對話後返回其校長住所，學生及校友跟隨前往，逗留一會後離開。

黎煒進認為，史維不明白集會意義，不滿意其回應，他原本預計校長會支持學生行動，現希望他不會打壓活動，又指出會盡快安排公開討論會。另外，科大學生會租借旅遊巴接載學生及校友前往將軍澳參與遊行，旅遊巴其間於清水灣道迴旋處被警員截查，逾10名警員上車查身分證。

(旺報 )