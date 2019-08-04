立法院副院長蔡其昌新書簽名會在豐原三民書局舉行。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌強調，明年選舉不只是總統及立委選戰，更重要是台灣主權及中華民國的保衛戰。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌4日表示，明年的選舉不只是總統、立委選舉，更重要的是台灣主權及中華民國的保衛戰，如何把不同政治勢力整合組成護台大聯盟，民進黨黨中央應盡速行動，以發揮最大戰力。

立法院副院長蔡其昌4日在台中豐原舉行《後背包的初心》新書簽名會，他接受媒體訪問說，年初開始，對岸虎視眈眈，習近平提出的主張，香港的問題、一國兩治導致人心惶惶，台灣危機感特別重，明年選舉不只是總統及立委選戰，更重要是台灣主權及中華民國的保衛戰。

蔡其昌指出，如何把捍衛主權力量整合，因為這分屬在不同政黨、不同政治勢力，要形成一個能保衛台灣、捍衛自由民主方式的力量，是年底選戰非常重要的主軸。

蔡其昌強調，民進黨黨中央應盡速將理念相同力量整合，不宜內耗、也沒空再等待，整合起來集中力量發會最大戰力，讓各組候選人中唯一能夠捍衛中華民國主權的蔡總統順利當選，立法院席次也要極大化，護台大聯盟在明年初選舉中一定要形成。

(中時 )