洛杉磯道奇2016選秀會第21輪選中的的投手卡特（James Carter），透過Instagram宣布結束棒球選手生涯，將轉戰時尚圈當全職模特兒。

畢業自加州大學聖塔芭芭拉分校（UC Santa Barbara）的卡特今年25歲、身高190公分，2016年加入道奇後，一直在小聯盟奮戰，2017年在高階1A出賽21場留下自責分率2.37還算不錯的成績，去年在1A出賽13場，自責分率升到5.96、戰績2勝1敗，在獨立聯盟則是1勝0敗、自責分率高達6.57。

日前卡特在IG表示職業生涯要面對「下一個章節」，決定從棒球場退休，挑戰時尚模特兒，他也分享了幾張穿西裝或襯衫的照片，也和知名經紀公司IMG簽約，當超模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）、吉吉哈迪德（Gigi Hadid）的師弟，他表示：「對於棒球帶我走進職業，我非常感激，我不會忘記棒球比賽給予我的經驗、人生課題和友誼。不過，一個章節的結束，就是另一個篇章的開始，我很興奮能夠面對新的挑戰，並持續在人生道路上成長。」

卡特在IG分享帥氣照片。(取自卡特IG)

(中時電子報)