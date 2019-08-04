香港反修訂《逃犯條例》風波持續，有香港市民今日發起將軍澳遊行，由港鐵寶琳站的寶翠花園出發。至下午近2時，參與遊行的人幾乎站滿寶翠公園。

香港媒體報導，警方早前發出不反對通知書，將軍澳寶翠公園集會中午開始，下午2時半起遊行至香港單車館公園中央草坪，晚上8時結束。

遊行隊伍於下午2時30分正式出發，申請人伍偉衡說遊行人數較預期「多好多」，路線會有微調，直接由寶翠公園沿寶琳北路出發，到達西貢政府合署後不會轉入培成路。他提醒市民注意安全，沿途亦安排了約80名糾察維持秩序。

伍偉衡表示，堅持五大訴求，包括撤回《逃犯條例》、成立獨立調查委員會、撤回暴動定性、立即實行真普選，以及反對有「紅媒」作出失實報道。他指出，會盡量按照原定路線遊行，不打算去TVB，因為「路程太遠」。

下午3點多，將軍澳遊行隊伍到達將軍澳警署外，警署外寶琳北路突然湧現大量人群從行車路湧至，有行車一度被阻。部分人向在平台觀察情況的警察舉中指，又批評警方濫權。

(旺報 )