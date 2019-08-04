銅鑼國小棒球隊與文林國中學長姐一同集訓，增加整體對抗性。（巫靜婷攝）

銅鑼國小棒球隊暑期集訓 學長姐加持力拚7連霸

炎炎夏日，高溫令人難受，但苗栗縣銅鑼鄉卻有1支棒球隊頂著烈日，依舊揮汗如雨，在球場上勤奮練習，銅鑼國小棒球隊成軍邁入第12年，屢次創下好成績的他們，曾創下「和美盃少棒聯盟聯賽」6季冠軍的傲人成績，利用暑假增加實力，學長姐回歸教戰，誓言再奪7連霸。

今年初甫榮獲「2019海峽兩岸棒壘交流賽」亞軍的銅鑼國小棒球隊，暑假不休息，如此拚命就是為坐穩冠軍寶座，更希望在其餘賽事再創巔峰，隊員們在操場上揮汗練習投球、加強揮棒技巧，個個皮膚黝黑、滿頭大汗，嘴上卻喊著不辛苦，持續燃燒心中的棒球魂。

秉持「勝不驕、敗不餒」的精神，教練彭文中陪著隊員頂著烈日苦練打擊姿勢、調整攻守戰略，這次暑期集訓邀集文林國中學長姐回歸，與13名隊員相互交流奠基實力，彭文中表示，受少子化影響，今年招募的隊員人數較往年少了一半，身材也比較嬌小，所以打擊技術得加強，目前也持續招生中。

彭文中說，沒有1個教練會對自己的隊伍滿意，就算是中華隊也一樣，暑假熱歸熱，卻是能力提升最好的時候，同時讓隊員了解「要付出才會有成果」，勤練、不投機，讓國中生帶國小生整體對抗性會增強，開學後，球隊將參加10月的陽明山盃、11月的徐生明盃等，透過每月不同比賽，增加經驗值。

(中時 )