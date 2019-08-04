溫兆宇（小彬彬）與2個兒子小小彬、迷你彬受命理老師雨揚邀請，4日現身「與愛童樂」親子秀擔任志工，為200位弱勢兒童服務。小小彬坦言對老爸仍有禁愛令，「還是不要吧，兩任都這樣，先把800萬還完再說。」小彬彬透露自己努力工作，最近還寫了與都會愛情相關的劇本，月收約5位數，目前全力拚還債800萬。

小彬彬（右起）與兒子小小彬、迷你彬開心合照。（圖／記者吳維書攝）

第一次擔任志工，小小彬克制不住內心緊張，他表示，「從以前就很想幫助別人，但那時候年紀太小，這次剛好有機會，覺得可以來參加。」拍過許多作品的他首次當志工仍不敵緊張情緒，「我的腳都在抖，不知道為什麼會這樣。」小彬彬曝小小彬很宅，升國三的他課業壓力繁重，平常空暇時間不喜歡出門，常待在家，兩父子雖會一起玩手游，但兒子「宅在家」讓他有點擔心，藉由這次機會，父子3人可以一起到外頭做志工，他覺得很開心。

迷你彬喜歡棒球，即將升國一的他住校中，努力練棒球，他提及，「每天都跑15圈以上。」未來希望可以努力前進大聯盟，小彬彬一旁補充，「不是棒球選手就不讀書，學校規定，成績太差還是會退學。」至於父親節禮物想收到什麼？他笑說：「3千元左右的刮鬍刀。」小小彬妙回，「我們會買拋棄式的給你。」小小彬透露7年來，努力存下阿嬤給的零用錢，共存2萬5千元。

(中時 )