小男孩樂團加盟滾石唱片，近日推出第三張專輯《第三個願望》，日前在臉書許下「第三個願望」票選活動，最終由粉絲票選出「淨灘活動」，小男孩樂團2日也兌現心願，帶著60位粉絲前往萬里海水浴場淨灘，因天氣炎熱，氣溫更飆破36度，防曬措施絕不可免，主唱米非也打趣地說「我好像喝了一瓶防曬油」。

配合專輯發行，臉書舉辦「第三個願望」票選活動，由團員們一人許下一個心願，讓粉絲在粉專投票募集，小男孩樂團親自帶領大家實現最高票的心願。當時米非提出「淨灘」心願，因為覺得海龜鼻子插著吸管好可憐，希望大家來幫幫忙，昌哥懷念中學時圍桌子辦同樂會，於是許下辦「同學會」心願，漢斯則關心偏鄉學童，提議「關懷偏鄉孩童」，結果由米非的「淨灘」活動拿下第一高票。

頂著熾熱的陽光，小男孩樂團不畏任務艱困，透過正能量喚起大家對環境保育的重視。有粉絲特地從中南部北上、也有攜一家大小前來的、更不乏情侶檔。好玩的是，男生都太粗獷，團長昌哥和吉他手漢斯堅持不抹防曬油，還笑說「要曬出英雄本色」。昌哥認為活動的目的是守護海洋、守護地球、保護海龜。活動最後，粉絲與小男孩樂團大合唱〈轉身以後〉，讓每個人都能在轉身以後，為海洋留下乾淨美好的未來。

小男孩樂團由團長昌哥、主唱米非和吉他手漢斯組成，成軍4年迅速累積3張專輯、1張不插電專輯和4首單曲，成績相當亮眼，他們的歌具有巨大的溫柔力量，不管高低潮、歡喜或難過時，都深深給人安定、撫慰的感受，近期推出的第三張專輯《第三個願望》反應熱烈，也讓小男孩樂團身受鼓舞，宣布進軍TICC，消息傳來讓粉絲欣喜不已。小男孩樂團並將於9/28（六）晚上7點半於台北國際會議中心大會堂（TICC）舉辦《小男孩第三個願望》演唱會，請洽ibon售票系統。

(中時 )