本週星座運勢星座專家許睿光老師表示，水星逆行在本週的週末告一段落，過去一個月當中所有人際間的衝突、無法溝通，或是身體不適的狀況都將逐漸解除。下週太陽與金星走到了獅子座，將為大家帶來樂觀積極的氛圍，這段時間所有人的心理素質都相較強健，可以利用這段時間把未完成的工作盡量往前推進哦，特別是屬於火象星座的獅子、射手、牡羊除了感到充滿力量之外，還會有桃花朵朵的感覺哦。但他也提醒，有部分星座還是要注意。

運勢大旺：

●獅子 ♌️ 充滿自信 打造王國

●牡羊 ♈️ 發展嗜好 桃花朵朵

●射手 ♐️ 海外運旺 拓展生命

●天秤 ♎️ 朋友聚會 匯聚能量

運勢平穩：

●雙子 ♊️ 行程滿檔 受人注重

●巨蟹 ♋️ 正財走旺 把握貴人

●雙魚 ♓️ 工作忙碌 團隊合作

●處女 ♍️ 醞釀能量 準備啟航

要注意：

●天蠍 ♏️ 事業走旺 注意與上司相處

●魔羯 ♑️ 深思熟慮 合夥關係

●水瓶 ♒️ 注意人際 避開白目鬼

●金牛 ♉️ 注意內在不平衡 易生悶氣

➤加碼

財運最旺：巨蟹 ♋️

桃花最旺：獅子 ♌️

事業最旺：天蠍 ♏️

睿光談星座 2019/08/04~08/10 每週星座運勢

(中時電子報)