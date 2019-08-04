本週星座運勢星座專家許睿光老師表示，水星逆行在本週的週末告一段落，過去一個月當中所有人際間的衝突、無法溝通，或是身體不適的狀況都將逐漸解除。下週太陽與金星走到了獅子座，將為大家帶來樂觀積極的氛圍，這段時間所有人的心理素質都相較強健，可以利用這段時間把未完成的工作盡量往前推進哦，特別是屬於火象星座的獅子、射手、牡羊除了感到充滿力量之外，還會有桃花朵朵的感覺哦。但他也提醒，有部分星座還是要注意。
運勢大旺：
●獅子 ♌️ 充滿自信 打造王國
●牡羊 ♈️ 發展嗜好 桃花朵朵
●射手 ♐️ 海外運旺 拓展生命
●天秤 ♎️ 朋友聚會 匯聚能量
運勢平穩：
●雙子 ♊️ 行程滿檔 受人注重
●巨蟹 ♋️ 正財走旺 把握貴人
●雙魚 ♓️ 工作忙碌 團隊合作
●處女 ♍️ 醞釀能量 準備啟航
要注意：
●天蠍 ♏️ 事業走旺 注意與上司相處
●魔羯 ♑️ 深思熟慮 合夥關係
●水瓶 ♒️ 注意人際 避開白目鬼
●金牛 ♉️ 注意內在不平衡 易生悶氣
➤加碼
財運最旺：巨蟹 ♋️
桃花最旺：獅子 ♌️
事業最旺：天蠍 ♏️
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。