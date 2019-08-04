民進黨雲林海線立委換將？卓榮泰：不是簡單邏輯

國民黨將推出前立委張嘉郡參選雲林第1選區立委，引發民進黨基層憂慮，傳出換將聲，黨主席卓榮泰下午南下雲林縣北港武德宮參拜，對此問題強調，不是簡單邏輯；而被點名的立委蘇治芬陪同參香，也表示黨已完成提名，而且並無換人的任何程序及儀式。
卓榮泰表示，雲林行的目的是看老朋友武德宮主委林安樂並拜拜，二來是針對明年大選拜託地方幫忙支持，聽聽基層的聲音，做為加強或改善明年大選的參考。
對於雲林海線立委換人問題，卓榮泰說，主要是多聽基層對於山海兩區讓中央黨部和地方如何配合，地方提出什麼需求，黨中央可以做什麼努力，務必讓透過黨完成提名機制的參選人，可以獲得黨最大的協助，也獲地方最大的支持。
媒體逼問是否換下海線立委提名人許忠富，卓榮泰強調，這不是換不換簡單的邏輯。
許忠富本人並未出現，而由祕書林富田代表陪同卓參拜，蘇治芬也指出，黨已完成提名許忠富，基層對選戰的焦慮是全國整體性的，而且黨並無任何換將的程序及儀式。
(中時 )
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