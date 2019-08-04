綜藝節目《綜藝大集合》本週來到嘉義水上，胡瓜在開場帶藝人們玩第1個遊戲「大頭娃娃敲水球」，由2位寫真新人寧寧與韓智恩坐在大水球下，各自搭檔馬國畢與嘻小瓜來敲水球，比看看誰能在大水落下時，展現出曼妙的妖娆身段。

胡瓜與寧寧玩遊戲。（民視提供）

第一棒由嘻小瓜出擊，一開始便失去方向不斷往鄉親身上敲，讓一旁婆婆媽媽尖叫連連，在經過一番混亂之後，嘻小瓜終於擊破水球，只見下方的寧寧即使已經擺好優美姿勢，還是被大水淋得歪七扭八，胡瓜見狀忍不住笑說：「再美的姿勢，水一下來，也是化為烏有。」接著輪到馬國畢出擊，一開始便氣勢如虹的亂敲，胡瓜竟因此被馬國畢打了好幾下，惹得胡瓜又叫又跳直喊，「打前面，馬國畢你打到我了。」沒想到圍觀的民眾卻大喊，「打大力一點。」現場笑成一團。

有趣的是，馬國畢用力過猛，在靠近水球時不小心滑倒，最後好不容易擊破水球，他氣喘吁吁地說：「這遊戲真的很累。」胡瓜笑稱，「第一次『被打』還這麼開心，真是笑到肚子痛，差點喘不過氣來。」

(中時 )