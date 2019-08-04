錯過班機就該立刻放棄嗎？即使時間如此緊繃，懂得採取適當善後措施，依然可幫你儘快上飛機，或節省額外的費用。若確定趕不上班機，提早通知航空公司，可提高更改航班的機率。內行人透露，美系航空公司鮮少宣傳的「爆胎規則」也可利用，只要在班機出發後的2小時內抵達，更改班機時間，就不必支付額外費用和機票價差。

天下雜誌報導，不論是前往機場時碰到塞車，或利用緊湊轉機時間不小心延遲了，都可能讓你錯過班機，搭機的人多少會有這種恐懼。如果真的千追萬趕就是來不及，錯過飛機航班該怎麼辦？有4個處理階段可隨機應變。

覺得會錯過班機時

「如果乘客在班機起飛之前，就已經知道自己會錯過班機，預先通知航空公司是很好的做法。」空服員金凱德說，多數航班都有候補旅客在等待機位，預先通知航空公司的動作，也能提高你成功更改航班的機會。

如果與班機起飛時間很接近，也不要輕言放棄。有部分航班的登機門，可能會等到起飛前10-15分鐘才關閉。換句話說，你可以提早上網查詢和減少行李（只帶隨身行李），然後準備飛奔衝刺吧。

如果還是趕不上班機時

在班機起飛或登機門關閉後才到達機場，行家建議，花點時間檢視航班資訊板，尋找同一間航空公司、出發時間較晚的航班，有助避免支付額外費用。這些選項在向地勤人員詢問時，有助加速相關流程。

錯失航班可以退費嗎？

自己犯的過錯得自己擔，但懂得潛規則也許還可退費。空服員金凱德指出，有種稱作『爆胎規則』的東西，並不是每間航空公司都有這種規則。

「基本上，如果旅客表示他們是因為爆胎、意外或類似事件而遲到，使用這個規則後，旅客僅需支付同日確認更改機位、或同日候補更改機位的費用，不必支付更改機位費用和機票價差。」

旅行網站The Points Guy指出，大多數美系航空公司，包括美國航空、達美航空、聯合航空等，只要旅客在原定出發時間過後的2小時內抵達，就不必支付額外費用和機票價差。

如果錯過航班托運行李怎辦？

如果你是轉機客或人困在檢查站，你唯一的辦法是向航空公司立刻求助，這樣才有機會追蹤到你的行李，並幫你先保管行李。

(中時電子報)