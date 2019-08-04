第9號颱風「利奇馬」（Lekima）今（4）日下午2時生成，中央氣象局表示，利奇馬7日以前將以偏北方向前進，8日、9日兩天預估最接近台灣，但其路徑仍要視位於日本的高壓發展而定。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則推估利奇馬巔峰可達中度颱風。

中央氣象局預報員張承傳表示，位於菲律賓東方海面熱帶性低氣壓下午2時生成輕度颱風利奇馬，現在位置在距離鵝鑾鼻東南東方1276公里海面上，預估其明後兩天將以偏北方向緩慢前進，周三（7日）再轉往西北方向朝琉球群島北上，但路徑仍要視太平洋高壓發展而定，若高壓持續偏強，有機會往台灣接近，但需要再觀察。

張承傳說，利奇馬將在8日、9日最接近台灣，目前預估其規模在輕度颱風中上限。但臉書粉專「台灣颱風論壇」則指出，利奇馬強度漸漸增強，巔峰可達中度颱風，其環流廣泛，會是一個中大型的熱帶系統，但路徑變數非常大，是否影響台灣還要再觀察。

(中時 )