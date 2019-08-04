57歲的阿惠為照顧重病的丈夫離開職場多年，直到丈夫離世，想重返職場卻苦無出路，參加勞動部勞動力發展署中彰投分署台中就業中心「敦親愛齡．獵職計畫-中高齡職涯支持團體」，發掘照顧服務方面的優勢，在就服員協助下，參加照顧服務員職業訓練，並獲得機構的錄用，開啟職涯第二春。

台中就業中心主任黃瓊瑤表示，進入高齡化社會，中高齡及銀髮人力投入職場已成趨勢，為此辦理「敦親愛齡．獵職計畫」，首次共有11位中高齡者參與，其中包括已經退休，或因家庭因素離開職場多年，想重回職場的求職者，計畫施行的目標不僅是為了幫助中高齡者獲得穩定的收入，更為了幫助他們找到新的生活目標，肯定自我價值。

該項計畫透過由諮商心理師帶領他們回顧自己的職涯歷程，從中發掘潛在特質與優勢，團體活動打造個人專屬行動方案。

此外，導入業師分享企業用人的需求與想法，以階段性協助中高齡者重新規劃進階的職涯目標，並找回自信與再就業能力。活動自今年5月完成後，由就業中心以客製化獵職方式，協助開拓適性的職缺並加以推介，對職能不足的人導入職業訓練資源，目前已有6位穩定就業，分別從事行政、倉管、照顧服務等職務。

其中，全職家庭主婦阿惠，遭逢丈夫罹患糖尿病，丈夫截肢後又罹患肝癌，她獨力照顧先生及孩子，一家五口僅仰賴政府對低收入戶的補助維生。直到丈夫離世，阿惠想重返職場，改善生活經濟，尋覓許久才找到餐廳工作，不料又遇到餐廳歇業。

阿惠期盼能有穩定的工作和生活，因此報名參加台中就業中心的活動，就服員從她照顧久病丈夫的經驗中，協助她發掘自己在照顧服務方面的優勢，並讓她參加照顧服務員職業訓練，已順利結訓，並獲得機構錄用。

(中時 )