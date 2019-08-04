台中市府新聞局開辦兒童影視一日體驗營，讓小朋友從小培養媒體素養，迎接即將來到的父親節，結訓時小學員在鏡頭前說出對父親的感謝，兒童影視體驗營課程中，有小朋友分享和媽媽合作拍片當小網紅經驗，原本以為拍拍上傳就好，上課後才知道當導演非常不容易。

新聞局長吳皇昇表示，今年首創公用頻道影視學院，除開辦5梯次15歲以上成人課程之外，更開設兒童一日影視體驗營，透過導演、新聞記者及專業講師的分享與教導，讓孩子成為小小記者和影像創作者，並透過媒體識讀教育，培養正確的媒體素養，體驗營於日前結訓。

兒童影視體驗營課程中，有小朋友分享和媽媽合作拍片當小網紅的經驗，原本以為隨便拍拍上傳就好，上課之後，才知道當導演非常不容易，特別把握這次機會在鏡頭前祝爸爸父親節快樂；還有小導演用手機軟體，自己拍、自己剪輯一小段影片，配上字幕，表達對父親的感謝。

由於今年課程廣獲市民支持，各梯次報名踴躍，新聞局也預計於9月開辦大師講座，將邀請專業影人與市民互動。

(中時 )