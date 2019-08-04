消防搜救人員緊急對落水女子進行CPR急救，但女子被打撈起時已無生命跡象，送醫仍告不治。（謝瓊雲翻攝）

高雄市40歲黃姓女子，4日大清早被外出運動的彰化田中鎮民發現，跌落彰化八堡圳湍急水流中載浮載沉，消防人員獲報到場跳入水圳中救人仍回天乏術；目前家屬已從高雄趕來認屍、製作筆錄，至於死因與落水原因，有待檢警明日相驗後釐清。

田中警分局內安派出所所長沈煌昌上午10點在臉書社團內貼出圖文向民眾協尋，貼文指「轄內八堡圳發現一名浮屍，年約30至40歲女子，身高約160公分，牙齒戴有牙套，右中指戴金戒，左手戴pandora手環，著白色運動內衣及黑色褲，UA黑色運動鞋，研判落水時間為今早7時30分左右，尚不知從何處落水，由於該名女子身上無身分證件，請鄉親提供資訊追查死者身分。」

貼文一出，中午左右一名男子主動到警所說明，自稱是女子的男友，指同居女友家住高雄，日前回高雄住了一陣子，回來後就一直心情不好，一大早看她獨自悶悶不樂出門，沒想到竟出事發生意外；警方也隨即聯絡女子在高雄的親人北上指認，並調閱沿線監視器畫面進行調查釐清案情。

警方指出，因上午八堡圳水勢湍急，女子遺體全身有多處擦傷，頭部也有一處明顯外傷，但初判應該不是致命傷，而女子是生前落水或是死後落水，詳細死因，都須等待5日相驗遺體後，才能進一步釐清。

(中時 )