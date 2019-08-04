民進黨立委候選人賴惠員拜訪六甲百年麵茶冰店，實際體驗「百年冰店」的經營。（劉秀芬翻攝）

民進黨立委候選人賴惠員拜訪六甲百年麵茶冰店，實際體驗「百年冰店」的經營。（劉秀芬翻攝）

獲民進黨提名參選台南市第一選區立委選的賴惠員，勤跑基層拜訪，昨（3）日在臉書上分享「百年冰店店長體驗」的影片，除了介紹六甲恒安宮廟前人氣冰店，也實際體驗了「百年冰店」的經營，從洗碗、製冰到服務客人。賴惠員表示，每個環節都是大功夫，這家傳承四代百年冰店是在地的好典範。

這間政府認證的百年冰店就位在台南六甲媽祖廟「恒安宮」廣場，平日顧客就已經絡繹不絕，假日絕對是一位難求。特別的是，除了一般配料，最後還要灑上獨特的「麵茶粉」，讓用料實在的剉冰更添風味。老闆毛應賢也說，配料都是自己做的，就是希望顧客能吃得心安。

體驗完店長的辛勞，賴惠員大讚冰店傳承4代相當不易，從民國2年就經營至今的「麵茶冰」已經形成在地品牌，身為在地鄉親，她特別來為老闆站台，希望古早味能繼續傳承下去，讓未來的孩子們還可以繼續「用百年冰解現代暑」。

賴惠員也說，古有俗諺「第一賣冰，第二做醫生」，其實每一個行業都是以「服務第一」的心情，她和老闆一樣，希望能創造全民的新幸福。

(中時 )