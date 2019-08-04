法國發明家法蘭奇.薩巴塔( Franky Zapata)，在8月4日星期日兩度挑戰駕駛噴射飛行滑板橫渡英吉利海峽的壯舉，他在今天上午7點15分從法國北部的桑加特(Sangatte)起飛，在飛行25分鐘後，成功降落在英國東南部多佛的聖瑪格麗特灣(St Margaret's Bay)。

法國飛人再次挑戰飛躍英吉利海峽。

獨立報(The Independent)報導，薩巴塔在7月25日就試圖飛越33公里的英吉利海峽，不過那一次他的中途加油路線不夠完美，他摔進加油船上，挑戰宣告失敗。今天是第二次嘗試。他對加油安排做出一些必要的改變之後，這位40歲的前滑雪冠軍終於取得了成功，當他飛過多佛海峽時，現場爆出如雷的掌聲，而且他還有足夠的燃料飛到更內陸的降落點，取得完美的成功。

薩巴塔現年40歲，曾經是極限運動員，現在轉型成發明家。(圖/路透社)

薩巴塔的妻子克萊絲汀在接受採訪時表示，她的丈夫對挑戰結果結果非常滿意，但是經歷高度專注的30分鐘飛行後，感到非常疲憊，所以無法在降落後立即接受採訪。

薩巴塔現年40歲，他原先是個水上摩托車的特技選手，熱愛各種水上的極限運動，2011年之後，他發明水噴射飛行包，透過高壓水住可以玩家在水上騰空飛行，成為一種新興水上活動。到了2016年，他設計4具小型噴射引擎製成的單人飛行滑板，可飛行10分鐘，最快速度達到時速190公里，他自己就是試飛員。

薩巴查在今年巴士底日，擔任未來士兵的角色，頗有說服力。(圖/美聯社)

今年法國7月14日的巴士底日，他也受邀成為閱兵遊行表演的一部分，擔任「未來的法國士兵」角色，他腳踏飛行滑板，手上抓著現代步槍，在香榭里舍大道快速飛掠，如同科幻電影中的星際戰士。

(中時電子報)