新竹市長林智堅（右二）4日與多名早療兒童家長進行「慢慢飛．我陪你」交流分享會，會中認真聆聽家長們的心聲及心路歷程。（莊旻靜攝）

新竹市長林智堅（右一）4日與多名早療兒童家長進行「慢慢飛．我陪你」交流分享會，會中認真聆聽家長們的心聲及心路歷程。（莊旻靜攝）

父親節前夕，已為人父的新竹市長林智堅（左一），也收到一張特別的祝福卡片。（莊旻靜攝）

父親節前夕，已為人父的新竹市長林智堅（中白衣者），也收到一張特別的祝福卡片。（莊旻靜攝）

新竹市長林智堅4日與多名新竹市需早療兒童的家長進行「慢慢飛．我陪你」交流分享會，聆聽家長心聲及分享，會中宣布市府推動早療3支箭，不僅要提升師資及補助，更率桃竹苗地區之先，將創辦公設專辦早療機構，讓每個孩子都能獲得照顧。

有家長在會中分享，因孩子語言遲緩需治療，且經1年後有大幅進步，竹市的早療補助提升至4000元，加上定點臨托、復康巴士，給予不小的幫助；一名父親也提到，孩子出生時因癲癇，被診斷為腦部發育不良，須終生臥床，還好有市府提供的兒童日間服務中心，讓小孩也能開心成長，這段艱辛歷程，也使不少在場家長紅了眼眶。

會中也有自荷蘭舉家遷回台灣的家庭，因女兒早產，需要管灌餵食，原先可能無法入學，卻在市府跨局處協助下，9月將進入竹蓮國小就讀，還有助理員專職照顧，家長說，市府「行動力不輸私人企業」。

林智堅細心聆聽家長心聲及分享，他先感謝家長願意讓他知道改變的困難，並帶他進入陽光沒有灑進的角落，他也說抱歉，市府未來會盡全力，減少黑暗角落。

林智堅在會中宣布早療3支箭，市府將投入3000萬在身心障礙就業大樓設早療中心，推動復健課程、認知教育，設計規畫均以早療兒童復健、學習需求為構想，預計2021年啟用，另外與馬偕醫院推動的兒童醫院，也將有獨立早療中心，引入醫療資源如藝術治療、音樂治療等，使家長不必往返其他縣市奔波。

竹市早療第2支箭則是提升特教師資，使師資、照顧人力更加完善，去年至今已增加17名特教老師；第3支箭則是提升補助，新竹市去年已經提高早療補助，一般戶自3000提升為4000元，低收入戶則是由5000提高至6000元。此外，新竹市教育處也改善特教環境，如學前巡迴輔導班增2倍服務量能，搭配新校園運動提升特教學習環境。新竹市政府社會處副處長魏幸雯表示，0到6歲為孩童發展最快速的6年，如能把握黃金期早期療育，將有事倍功半之效，期望透過兒童發展早期療育中心，連結更多資源，改變孩子的人生。

(中時 )