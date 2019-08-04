台北市中山區永盛公園昨（3）日晚間8時許發生砍人案，從事酒店經紀的徐姓男子身中多刀，送醫幸無生命危險。幾個小時後，今（4）日凌晨，徐的大哥、四海幫綽號「小阿俊」的堂主陳子俊疑似為替小弟出頭，懷疑砍人案與林森北路某酒店有關，率眾包圍酒店叫囂，中山警分局出動快打部隊，將陳等18人逮回依社秩法究辦。

27歲徐姓男子疑因從事酒店經紀工作與人結怨，昨晚在永盛公園和人談判，遭多名男子持西瓜刀砍傷，全身包括手、腳、背部多處刀傷，送醫無生命危險；警方獲報立即調閱監視器緝凶，並傳喚多人了解案情，持續追捕凶嫌中。

徐的大哥、四海幫堂主「小阿俊」獲悉小弟遭砍，先趕往醫院探視，並前往派出所關心案情，事後他愈想愈不爽，凌晨糾集17人至林森北路某酒店外叫囂，指明要店家出面給個交代，懷疑小弟遭砍與該酒店的圍事幫派有關。

警方獲報立即動員前往制止，喝令氣焰囂張的眾人趴下，全數帶回警局，遏阻衝突擴大，訊後依社秩法裁處，並嚴令幫派不得滋事尋仇，製造治安動盪。

31歲陳子俊涉嫌多次從事暴力犯罪，屢遭警方掃蕩仍不知悔改，2年前，香港社運人士黃之鋒來台，陳率領黑幫成員前往桃園機場滋事，加上他多次砸店、暴力傷人，被提報治平對象檢肅到案，不料這次又疑因替小弟出頭，聚眾鬧事。

(中時 )