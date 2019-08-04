北埔鄉南外社區發展蝴蝶生態為特色，每到夏天，蝴蝶紛飛。（莊旻靜攝）

新竹縣北埔鄉南外社區近年發展蝴蝶生態特色，一年一度的蝴蝶祭將在8月10日上午登場，除了延續往年，由在地青、壯年扛蝶神入場外，也因社區有新夥伴加入，在蝴蝶祭現場也將有市集，展示近年成果。

北埔鄉南外社區自從 2013年起，在行政院農業委員會水土保持局協助下，發展出社區的特色主軸，在社區內廣植蝴蝶的蜜源植物，並整合社區人力、資源共同投入，形成在地一大特色。

其中，一年一度的蝴蝶祭，不僅呈現蝴蝶生態發展有成，也凝聚社區向心力，由社區青壯年扛著流星蛺蝶巨型塑像象徵蝶神遊行，也邀請各社區團體參與登場表演，今年也與北埔鄉公所「輕旅茶香膨風大王」合作，推出蝶香蝴蝶季輕旅行，也邀請民眾到場參加。

蝴蝶祭預計在8月10日上午9點30分開幕，將有客家民俗技藝表演、彭銘君音樂表演、社區媽媽舞蹈表演以及牛欄河劇場演出，以及茶席展演、摺紙蝴蝶DIY體驗，特別的是，南外社區也將展現烘焙成果，現烤人氣山形白吐司、香蔥麵包，以及歷經多次嘗試終於成功的綠茶純米蛋糕，社區媽媽也將製作蝴蝶粄，凸顯生態特色。

蝴蝶祭現場也將有小農市集，展示冰擂茶、蝶村飾品、農村好物、蝴蝶粄、水粄等客家米食，邀請民眾前往南外社區參與，導航地點可定位於新竹縣北埔鄉南坑村大南坑9鄰1號之5，竹37縣道10.8公里處。

(中時 )