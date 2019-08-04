中央公共化托育政策8月1日上路，家長擔心原有補助或權益會受影響嗎？台中市府表示，配合中央政策，市長盧秀燕上任後，立即追加8.5億元預算，既有的托育政策升級再加值，新制實施後，中央補助較優適用中央標準，台中補助較佳則適用台中標準，照顧市民完全到位，托育補助福利最優惠。

有家長質疑台中市配合中央準公共化上路後，費用好像變貴？教育局指出，台中市維持0至2歲準公共化補助每月6000元之外，2至6歲送托準公共化的孩童，台中依然高居全國優惠之先，維持每月補助3000元，權益不變。

此外，針對2至4歲幼兒就讀私幼的學費，原本每學期補助1萬5000元，現在轉為每個月領取育兒津貼2500元，乘以每學期6個月一樣是補助1萬5000元，福利不減。

市府強調，原台中幼兒學前教育補助方案，未針對2至4歲未入園的幼兒提供適當補助，現適用中央新制，每年提供3萬元育兒津貼；原有幼兒學前教育補助方案，對弱勢加額補助每人每年最高3萬元，中央新制並沒有該項措施，這部分則由市府繼續核發，福利不打折。

中央準公共化托育政策上路後，2至4歲幼兒就讀公立幼兒園免學費，每月最多繳交雜費及代辦費等約2500元、非營利幼兒園最多月繳3500元、準公共幼兒園每月最多繳交4500元，差額由政府幫家長支付。

教育局表示，低收、中低收入戶幼兒免繳費用；2至4歲幼兒如未就讀公立、非營利及準公共幼兒園，在家自行照顧也可領取2500元育兒津貼，台中市托育政策不只銜接中央政策

，家長自己帶或托育都有補助，福利更上層樓，從優補助。

(中時 )