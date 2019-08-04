為拚2020總統和立委大選，民進黨主席卓榮泰喊要整合泛綠。那麼綠營到底是從何時開始分裂的？前總統陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿說，她突然悟到，關鍵並不是扁案，而是蔡英文進入民進黨當家的那一刻。

卓榮泰3日強調，希望整合泛綠，未來無論是台灣派、中華民國派，或是中華民國台灣派，都應該團結，形成最大的抗中保台的大聯盟。

陳昭姿今天在臉書指出，整合不是只處理哪個選區由誰來選的問題，最重要的是國家立場與政黨路線。她反問要整合泛綠，所謂的獨派與台派，誰最能服眾來做此整合呢？

陳昭姿還點出，從2008開始，民進黨與支持者才出現所謂分裂的問題，她原本以為是來自扁案，而目前是來自對蔡政府施政的評價歧見。不過這兩天她突然悟出，長達10年的所謂分裂，關鍵不是扁案，而是蔡主席進入民進黨當家的那一刻，她與黨選擇切割前總統陳水扁，傷了很多人的心，還有黨路線的調整。

陳昭姿直言，為何2020存在危機，為何很多人心中矛盾痛苦。我們沒有人想要韓郭當總統，但是內心高度掙扎，很多支持者可能不投票，這樣對民進黨有利嗎？

網友回應說：「誰說我們一定不會投柯韓？別一廂情願好嗎？」、「早就說了，她來裂解民進黨的。」

(中時電子報)