台中機場快捷巴士卻根本不便捷？！為串聯高鐵與台中機場、方便旅客轉乘，市府交通局特別推出機場快捷巴士，卻將高鐵停靠站設置在台鐵新烏日站，且須先預約才能搭乘，相當不便利，平均每班車搭乘率只有3.2人，市議員陳世凱要求修正營運方式，提高搭乘率。

標示為「A1快捷巴士」的接駁車輛行駛台中機場至台中公園，沿線停靠新烏日火車站、永春東七路、黎明路、文心路一段及忠明南路、美術館、台中州廳等處，每次乘車費用為100元，但需要在搭乘前3天先預約班次並完成付款。

看著行駛的快捷巴士上只有幾名乘客，陳世凱表示，機場快線的設置立意良好，但路線規畫到烏日部分，卻將車子停靠在台鐵新烏日站，不論是國外來遊玩的旅客、或是要出國的民眾，都得拖著大行李走上10幾分鐘到高鐵站轉乘，相當不便利。

陳世凱指出，機場快捷巴士必須事先預約，再加上許多民眾根本不清楚有這班車可以搭乘，使用率嚴重偏低，交通局應設法調整經營模式，讓快捷巴士真正達到便民效益。

交通局表示，目前高鐵台中站區的公車月台使用已趨近飽和，且台中民眾未來透過台鐵及捷運綠線到新烏日站轉乘機場快捷的旅客應為大宗，未來將配合烏日轉運中心及鐵道局相關用地整體配置再做適當規畫。

交通局強調，將邀集業者商討改善預約制度，研議配合航班時刻調整路線班表、加強預約平台提供多國語言服務，並積極協調於機場及飯店網路平台等加強宣傳及拓展異業結盟，以提升機場快線曝光度、便利性及載客量。

(中時 )