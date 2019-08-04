暑假觀光旺季，高美溼地是國內外旅客旅遊熱點，尤其不可錯過夕陽美景！台中市府特別規畫假日下午2點到晚上8點在美堤街進行交通管制，安排免費專車接駁，從停車場搭到木棧道只要5至10分鐘，因夏季日落時間較晚，為使民眾盡情欣賞高美溼地夕陽，將309路夏季末班車延後至晚上7點16分行經高美溼地的「三順路」站，仍有遊客反映來不及搭乘，將再請業者研議309路增加晚上7點30分班次。

交通局長葉昭甫表示，若遊客沒搭到309路的夏季末班車晚上7點16分，行經高美溼地的「三順路」站班車，目前178路

、688路公車在晚上7點30分過後，仍有多班前往清水車站的班次，民眾可到清水區轉乘9、303、304及305路等公車回市區。

因應夏日夕陽美景的熱門人潮，交通局從7月13日起實施安排免費專車接駁，單日約開行120班次，至今疏運約5000餘人次，交通秩序良好，大幅提升觀光品質。

交通局鼓勵遊客多利用接駁專車，維持遊憩品質及安全，並維護生態，但有民眾抱怨高美溼地有計程車不按表收費，以喊價方式招徠客源。

葉昭甫表示，依照《汽車運輸業管理規》計程車應裝計費表，按規定收費，坐地喊價屬違法，如經查獲將依公路法開罰9000元到9萬元，籲計程車駕駛人勿以身試法，民眾如發現駕駛人沒有按規定跳表收費，檢具車號、時間、行程及費用等提出檢舉，如查證屬實將懲處。

(中時 )